Naya Rivera, de ‘Glee’, está desaparecida após passeio de barco; filho foi encontrado

Autoridades trabalham com a possibilidade da atriz ter se afogado; buscas serão retomadas nesta quinta-feira

Reprodução/Instagram Naya Rivera está desaparecida desde quarta-feira



Naya Rivera, conhecida por seu papel em “Glee”, está desaparecida. De acordo com a ABC, a atriz passeava de barco, na quarta-feira (8), no Lago Piru, em Ventura Conty, Califórnia, com seu filho, quando sumiu após nadar no local. As autoridades trabalham com a possibilidade de que ela tenha se afogado. As buscas foram interrompidas devido à pouca visibilidade e serão retomadas ao nascer do sol.

Ela alugou um barco na tarde de quarta ao lado de seu filho, de apenas 4 anos. Segundo policiais, três horas depois, outra pessoa que velejava no lago encontrou a embarcação à deriva, apenas com o menino dormindo. A partir daí, a busca teve início, incluindo suporte aéreo de helicópteros e uma equipe de mergulhadores.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

Os investigadores informaram que a criança estava com um colete salva-vidas e contou que tida ido nadar com a mãe. Outro colete de proteção, tamanho adulto, foi encontrado no barco.

Naya, de 33 anos, cresceu em Los Angeles e começou sua carreira na atuação ainda criança. Seu grande papel, até então, foi Santana Lopez, cheerleader da popular série teen “Glee”. Ela casou com o ator Ryan Dorsey em 2014, com quem teve o filho, Josey Hollis, em setembro de 2015. O casal se divorciou em 2018.