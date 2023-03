Cris Dias expõe que conta bancária entrou no limite após Thiago Rodrigues não pagar pensão

Apresentadora divulgou prints de mensagens que mandou para o ator e do SMS que recebeu do banco

Reprodução/Instagram/crisdiass/euthiagorodrigues Cris Dias disse que Thiago Rodrigues não pagou a pensão do filho e também não responde as mensagens dela



O desentendimento entre a jornalista Cris Dias e o ator Thiago Rodrigues ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 13. A apresentadora esportiva da Band expôs nesta manhã prints de mensagens que mandou para o pai do seu filho Gabriel, de 13 anos. “Bom dia. Último dia para efetuar o pagamento da pensão. No aguardo”, enviou Cris para Thiago na sexta-feira, 10, às 10h24. Como o ator aparentemente não respondeu, ela mandou outra mensagem às 19h44: “Tipo sumiço mesmo?”. A jornalista também publicou o print de um SMS que recebeu nesta manhã do banco em que possui conta. O torpedo diz que ela “entrou no limite da conta”. Na legenda da publicação, Cris declarou: “Segue o baile… nada ainda”. O atraso da pensão de Gabriel se tornou público na sexta, quando a apresentadora usou o Twitter para desabafar. “Todo mês é aquela emoção radical. Nunca sei se vamos receber e quanto, mesmo com acordo, enquanto os boletos seguem, em alta velocidade. A vida da mãe solo é uma aventura e tanto”, disse pela manhã.

No final do dia, Cris voltou a tocar no assunto nas redes sociais: “Pensão mensal oficialmente atrasada e genitor sumido. De que me adianta ter um acordo judicial? Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?”. Os posts da jornalista repercutiram e o ator decidiu se posicionar no Instagram. “Um dia, com menos de 24 horas de ‘atraso’ no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? Um dia??? Há um mês mais ou menos fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro, não devo nenhuma pensão, nem um mês sequer. Se estivesse devendo há semanas, meses, não é o caso. Um dia de atraso e é isso que se faz com uma pessoa? Eu não posso achar isso normal! Pois o que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir! Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu sempre paguei”, afirmou no domingo, 12.