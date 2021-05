Criticada por se proteger em velório de Paulo Gustavo, Tata Werneck diz que ‘vai dar um tempo do Twitter’

Atriz ficou magoada com os comentários que ironizaram a roupa e os equipamentos de proteção que usou para se despedir do amigo

Pedro Conforte/Immagini/Estadão Conteúdo - 06/05/2021 O casal de atores Rafael Vitti e Tata Werneck caminha no cemitério onde Paulo Gustavo foi velado



A atriz e humorista Tata Werneck revelou neste sábado, 8, que vai “dar um tempo” do Twitter devido às críticas que vem sofrendo desde que apareceu no velório do amigo Paulo Gustavo, na quinta-feira, 6, usando duas máscaras e um face shield. Alguns seguidores disseram que a apresentadora do “Lady Night” exagerou com tantos equipamentos de proteção. “Faltou aquela roupa branca, as botas e as luvas. Se é para ser ridícula, faz direito”, disse uma internauta. Os comentários, em um momento de luto, entristeceram Tata. “Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e falando sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa mto quem já está magoado”, desabafou.

A gota d’água foi um comentário questionando o modo como Tata Werneck se vestiu para o velório Paulo Gustavo — um vestido florido. “Você foi a um velório, e o mínimo que se exige para um evento trágico como este é uma roupa composta, independentemente de ser mais fácil retirar ou não”, criticou uma seguidora. “Gente, jura? Querida, enfia sua roupa composta no seu c*! Eu não estou conseguindo dormir, comer… Roupa composta é teu rabo. Vai se arrumar pra ir para as suas festas clandestinas e me deixa em paz”, respondeu a atriz. “E se quiserem me ridiculizar, mas eu estiver salvando a vida de alguém que vai passar a se cuidar, para mim vale a pena. Beijos”, encerrou Tata.

Gente! Jura?? Querida! Enfia sua roupa composta no seu cu! Eu não to conseguindo dormir , comer , roupa composta eh teu rabo! Vai se arrumar pra ir pras ruas festas clandestinas e me deixa em paz https://t.co/YGGtMaj5dF — Tata werneck (@Tatawerneck) May 8, 2021

Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vcs. Tem pessoas mto lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa mto quem já tá magoado . — Tata werneck (@Tatawerneck) May 8, 2021