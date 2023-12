Cruzeiro MSC Preziosa continua rota e shows após homem cair no mar

Segundo testemunhas, rapaz se atirou após uma briga de casal; nomes como Léo Santana, Durval Lellys, Ana Castela e Gustavo Mioto estão entre as atrações

A Guarda Costeira deu permissão para que o cruzeiro MSC Preziosa continue sua rota e que as atrações musicais voltem a entreter os passageiros a bordo. Embora ainda não haja informações sobre o resgate do homem que caiu no mar, os shows programados para acontecerem até a virada, no Rio de Janeiro, serão realizados normalmente. Nomes como Léo Santana, Durval Lellys, Ana Castela e Gustavo Mioto estão confirmados para se apresentarem. No sábado, durante os preparativos para a apresentação de Alexandre Pires, as sirenes do cruzeiro Réveillon em Alto Mar soaram, alertando que um homem havia caído no mar. Testemunhas a bordo relataram que houve uma confusão, possivelmente uma briga de casal, e que o rapaz teria se jogado intencionalmente após 0h30. As buscas continuam, e a Marinha disponibilizou um navio de patrulha e barcos de apoio para auxiliar na busca pelo homem. De acordo com o itinerário do navio, está previsto que ele esteja em Copacabana no momento da virada, para os passageiros poderem assistir à queima de fogos.