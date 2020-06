Whindersson e Luísa Sonza têm dados vazados na web: ‘Coisa que o hate alimenta’

Reprodução/Instagram Humorista denunciou vazamento de dados pessoais dele, ex-esposa e familiares de ambos em rede social



Whidersson Nunes divulgou no último sábado (14) que teve os seus dados pessoais, da sua família e de Luísa Sonza, sua ex-esposa, expostos na internet por haters – internautas que “atacam” virtualmente personalidades públicas.

O humorista recebeu os dados por mensagens de Whatsapp e postou os prints com tarjas em seu perfil do Twitter.

“Nunca pensei que fosse passar por isso na vida, me colocaram num grupo expondo os documentos e endereços, meus, de meus familiares, da Luísa, dos familiares dela, esse é o tipo de coisa que o hate alimenta. Parem com isso gente, por favor”, escreveu.

Na sexta-feira (12), Luísa lançou um clipe sensual com Vitão e, desde então, sofre ataques online que a acusam de ter traído Whindersson, já que boatos indicam um possível romance entre ela e o cantor. Luísa e Whindersson se separaram em abril.

No Twitter, Whindersson ainda completou que os ataques à ex-esposa fazem referência à “música ruim”. “Eu já vi música ser ruim, agora ser ruim a ponto de pegar os dados do Latino e mandar no whats dele eu nunca cheguei nesse ponto não, acho que aí já não é mais a música sei lá só acho”.

Nunca pensei que fosse passar por isso na vida, me colocaram num grupo expondo os documentos e endereços, meus, de meus familiares, da Luísa, dos familiares dela, esse é o tipo de coisa que o hate alimenta parem com isso gente, por favor pic.twitter.com/Zl7AbsCoAR — Whindersson 🏠 (@whindersson) June 13, 2020