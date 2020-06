Luísa Sonza abusa da sensualidade com Vitão para o clipe de ‘Flores’; assista

Reprodução/Instagram Clipe 'Flores' foi lançado na madrugada desta sexta-feira (12)



Era marketing! Após semanas de especulação sobre um possível romance entre Luísa Sonza e Vitão, a dupla lançou nas primeiras horas desta sexta-feira (12) o clipe de “Flores”, faixa sensual que marca uma nova parceria entre eles.

Publicado no canal de Vitão, a música ganhou um vídeo caliente com muita intimidade entre o cantor e Luísa, que usa e abusa dos looks de lingerie. A sintonia entre a dupla foi tanta que até rolou tapinha na bunda de Luísa!

Os boatos na web sobre um algo a mais entre os dois surgiu no mês passado, após a divulgação de uma foto de paparazzi em que os cantores aparecem juntos. Mas nenhum dos dois se pronunciou sobre um affair.

Assista ao clipe de ‘Flores’: