Daiana Garbin fala sobre a evolução de Lua durante quimioterapia: ‘É um tourinho’

Jornalista casada com Tiago Leifert agradeceu a preocupação dos fãs e enfatizou que a filha ‘está se recuperando super bem’

Reprodução/Instagram/garbindaiana Daiana Garbin e Tiago Leifert falaram sobre câncer de Lua para alertar outros pais



A jornalista Daiana Garbin, que é casada com o apresentador Tiago Leifert, falou sobre o estado de saúde da filha, Lua, que está em tratamento contra um câncer raro nos olhos. Após realizar uma live no Instagram, Daiana gravou alguns vídeos tranquilizando e agradecendo seus seguidores. “Quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua, muitas pessoas perguntando na live como ela está. Ela está ótima, a gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado e a nossa menina é muito forte, é um tourinho. Ela está se recuperando super bem, já está correndo a casa inteira e dando risada. Muito obrigada pelo carinho e pelas orações de vocês”, afirmou a jornalista. Em janeiro deste ano, os ex-contratados da Globo postaram um vídeo contando que Lua, de um ano, possui uma doença chamada retinoblastoma, que atinge as células da retina e costuma acometer crianças antes dos cinco anos. O casal pensou muito antes de expor o diagnóstico da filha, mas decidiram tornar o assunto público para alertar outros pais.