Tiago Leifert revela que sua filha Lua está com um raro tipo de câncer no olho

Retinoblastoma atinge as células da retina; apresentador começou a desconfiar após perceber movimento irregular no olhar da menina

Reprodução/Instagram/@tiagoleifert Daiana Garbin e Tiago Leifert gravaram vídeos para incentivar pais a levar os filhos ao oftalmologista



O apresentador Tiago Leifert e sua esposa, Daiana Garbin, divulgaram neste sábado, 29, em um vídeo no Instagram que a filha do casal, de apenas um ano, está com um raro tipo de câncer nos olhos. A doença é chamada retinoblastoma, atinge as células da retina e acomete principalmente crianças a antes dos cinco anos de idade. O ex-global contou que começou a ficar preocupado após perceber um movimento irregular no olhar de Lua. Os dois relutaram antes de mostrar ao mundo o drama pelo qual passam, mas decidiram dar o exemplo a outros pais. “A gente está tratando há quatro meses. O consenso entre a família era focar no tratamento. Só que, após a última quimioterapia da Lua, a gente começou a mudar um pouco. Uma coisa começou a nos incomodar: saber tudo o que a gente sabe e não dividir com você que é pai e mãe, ou qualquer um que está cuidando de um bebê”, declarou Tiago.

Leifert desabafou falando que tudo o que ele “mais queria” quando descobriu a doença de sua filha era ter acesso a um vasto conteúdo sobre retinoblastoma. “Se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida. O recado para quem tem um bebê, uma criança pequena perto de você: se você reparar que há um movimento irregular no olho dela, que ela te olha meio de lado, se, quando tirar uma foto com flash, o reflexo fica branco em vez de vermelho, procure um oftalmologista. Está com estrabismo? Vá ao oftalmo. E mesmo se não viu nada disso no seu bebê, vá ao oftalmo no primeiro ano de vida, por favor”, recomendou o jornalista. O casal ainda tranquilizou os fãs dizendo que Lua hoje está enxergando bem, principalmente do olho esquerdo. “O direito ainda precisa de mais cuidados, que é o que nos preocupa”, falou o ex-global. “Mas estamos bem, e queremos que você fique melhor do que a gente”, enfatizou. “Quanto antes você descobrir, melhor, porque o olhinho é apertadinho”, acrescentou Daiana. No vídeo, Leifert confirmou que deixou a Globo para focar no tratamento da filha.