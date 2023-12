Dalton Vigh é confirmado em ‘Paixão de Cristo de Nova Jerusalém’, teatro no Agreste de Pernambuco

Ator interpreta Pôncio Pilatos em clássico evento cultural que acontece entre os dias 23 e 30 de março de 2024

Divulgação/Michael Willian Dalton Vigh vive Otto no filme 'As Aventuras de Poliana'



Estrela de diversos projetos audiovisuais na televisão brasileira, o ator Dalton Vigh foi confirmado como Pôncio Pilatos no teatro “Paixão de Cristo de Nova Jerusalém“. Veterano e com quase três décadas de carreira no audiovisual, Dalton Vigh embarcará ainda este mês para Pernambuco, onde viverá o papel de Pôncio Pilatos na 55ª temporada do espetáculo, que acontece a céu aberto, no Agreste de Pernambuco. Cultuado e histórico evento nordestino, a peça acontecerá entre os dias 23 e 30 de março de 2024, no coração da região. Reconhecido por seus trabalho em ”O Clone” e ”Fina Estampa”, o ator se junta ao elenco que conta com Allan Souza Lima e Mayana Neiva nos papéis de Jesus e Maria, respectivamente.

A montagem de “Paixão de Cristo de Nova Jerusalém”, consagrada como Manifestação da Cultura Nacional, atrai anualmente uma plateia de 12 a 13 mil espectadorese 450 profissionais, se consolidando como o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Vigh também está em cartaz nos cinemas, onde vive o personagem Otto Pendleton, no filme “As Aventuras de Poliana”, que atualmente ocupa a quinta posição na bilheteria nacional. Em 2024, o ator deve ser um dos destaques das produções de streaming nacionais, com papel importante na temporada final de “Dom“, sucesso do Prime Video.