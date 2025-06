Dançarina apontada como pivô de separação de Virginia e Zé Felipe se pronuncia

Término do relacionamento, que durou cinco anos, foi anunciado no dia 27 de maio, com o casal afirmando que a decisão foi tomada de forma amigável

Montagem/Instagram A separação ocorreu enquanto o casal estava em Portugal



Karol Gerez, a bailarina que trabalha com Zé Felipe, se manifestou sobre os rumores que a apontam como a responsável pela separação do cantor com Virginia Fonseca. O término do relacionamento, que durou cinco anos, foi anunciado no dia 27 de maio, com o casal afirmando que a decisão foi tomada de forma amigável. Em sua declaração, Karol Gerez desmentiu qualquer tipo de envolvimento com Zé Felipe, afirmando: “Não houve envolvimento algum. São apenas mentiras.” Ela também revelou que tem recebido mensagens hostis e que a situação tem sido difícil tanto para ela quanto para sua família.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A separação ocorreu enquanto o casal estava em Portugal. Após o anúncio, Virginia acompanhou Zé Felipe em um show, mas logo retornou ao Brasil, enquanto ele ficou para sua agenda de apresentações. O cantor voltou ao país no dia 1º de junho e se dirigiu à casa de seus pais, enquanto a influenciadora permanece na mansão que compartilhava com o ex-marido, junto com os três filhos. No dia 2 de junho, o ex-casal se reencontrou para os preparativos da festa de aniversário da filha, que completou 4 anos. Zé Felipe e Virginia estavam juntos desde junho de 2020 e oficializaram a união em março de 2021.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos