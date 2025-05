Zé Felipe defende Virginia Fonseca de ataques nas redes sociais após separação

Ex-casal anunciou o término nesta terça-feira (27); eles tiveram três filhos durante a união

Reprodução/Instagram/@virginia Cantor enfatizou que ambos estão enfrentando dificuldades emocionais com o fim do relacionamento



Zé Felipe, de 27 anos, fez um apelo nas redes sociais para que os ataques direcionados à sua ex-esposa, Virginia Fonseca, de 26 anos, cessem. A separação do casal foi divulgada nesta terça-feira (27), e segundo o cantor, a decisão foi tomada de forma consensual. Ele enfatizou que ambos estão enfrentando dificuldades emocionais com o fim do relacionamento. “Quero pedir, mano, do fundo do meu coração mesmo, para todo mundo parar de atacar a Virgínia, quem está atacando. Não foi ela que terminou esse casamento. A gente entrou num consenso. Foi eu e ela, nós dois juntos, e vimos que isso é o melhor (pra não dar briga)”, disse.

Em seu primeiro show após o anúncio da separação, Zé Felipe não conseguiu conter a emoção ao interpretar uma canção dedicada a Virginia, que estava na plateia. O momento foi registrado por ela e compartilhado em suas redes sociais, mostrando que, apesar do término, ainda há carinho entre os dois.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA