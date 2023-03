Dani Calabresa diz que foi expulsa de festa de Tiago Abravanel; entenda

Caso aconteceu em 2005 e a humorista ainda não era famosa; na ocasião, tentou fazer amizade com o cantor

Reprodução/YouTube/PoeNaRoda/Instagram/tiagoabravanel Dani Calabresa e Tiago Abravanel são amigos atualmente



A humorista Dani Calabresa contou que foi expulsa de uma festa do cantor Tiago Abravanel com o elenco da peça “Avoar”, apresentada em 2005 no extinto Teatro Imprensa. Na época, a artista ainda não era conhecida e ganhava R$ 40,00 para atuar em uma peça infantil. A cantora Graça Cunha, que também estava no espetáculo e é amiga de Dani, foi a única convidada para a festa do neto de Silvio Santos. “Ela ficou com pena da ‘Caravana do Barulho’ e falou: ‘Posso levar uns amigos?’. Em um [carro] Uno, andavam sete ou oito pessoas”, lembrou a atual comandante do “CAT BBB” no podcast “Põe na Roda Caxt”. “Chegando na festa, a mulher ficou sem graça de falar ‘não pode entrar’ e todo mundo entrou. Corremos lá para dentro. Eu estava dançando com o Tiago, queria muito ser amiga dele. Do nada, veio alguém e fez: ‘Com licença, você não pode estar aqui’.” Dani e todos os seus amigos foram retirados da festa e Graça começou a chorar: “Ela não foi cara de pau. Ela ficou sem graça de deixar os amigos que não tinham para onde ir e pensou: ‘São todos atores, todo mundo do mesmo meio, vai que se dão bem’. Levou a gente para essa festa e a gente teve que sair.” Dani riu da situação e enfatizou que hoje é amiga de Tiago.