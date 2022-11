Tiago Abravanel revela que mensagem recebeu de Silvio Santos no dia do casamento

Cantor também falou sobre a preparação para a festa, que chegou a ser adiada devido à pandemia

Reprodução/Instagram/tiagoabravanel Tiago Abravanel se casou com Fernando Poli no último dia 11 de outubro



O cantor Tiago Abravanel recebeu um cartão de Silvio Santos no dia do seu casamento com Fernando Poli, que aconteceu no último dia 11 de outubro. O artista revelou que recebeu uma mensagem do avô durante participação no quadro “Jogo das 3 pistas” do “Programa Silvio Santos” – que no último domingo, 6, foi comandado por Patricia Abravanel. Tia de Tiago, a apresentadora perguntou quem tinha feito o pedido de casamento. “Fui eu, em 2015, em uma carruagem em Nova York, no Central Park”, respondeu Fernando. Patricia quis saber por que eles demoraram cerca de sete anos para oficializar a união após o pedido, Tiago explicou: “A gente se juntou logo que voltou de Nova York. A festa era para ter acontecido há dois anos, aí veio a pandemia, a gente teve que adiar. Aconteceu na hora que tinha que acontecer”. O ex-BBB também falou que organizar todos os detalhes do casamento não foi fácil e demandou tempo. “O Fernando é mais organizado, eu sou mais desleixado nesse sentido. Organizamos cada detalhe e quando chega a hora é tudo tão rápido, aí a gente entende a importância dessa celebração para nós como um casal homoafetivo. Foi muito importante fazer essa celebração” Patricia concordou que a festa passa muito rápido e enfatizou que o importante mesmo é o relacionamento. Fernando então disse à Patricia: “O seu pai mandou uma mensagem para a gente e ele falou exatamente isso”. Tiago então revelou o que estava escrito no cartão de Silvio: “Independente da festa de casamento, o que importava era a nossa amizade, a nossa relação, o quanto a gente se respeita e o como a gente constrói a nossa união”. A apresentadora falou: “Que fofo”.