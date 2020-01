No Dia da Saudade, Daniel relembra João Paulo: ‘Cada dia mais presente’

Reprodução/Instagram Cantor relembrou do companheiro em foto compartilhada nesta quinta-feira (30)



O sertanejo Daniel usou o Dia da Saudade, celebrado na última quinta-feira (30), para relembrar do parceiro João Paulo. O cantor que fez sucesso como dupla de Daniel morreu, em setembro de 1997, após um acidente de carro no interior de São Paulo.

“Passe o tempo que passar, seja onde for, em qualquer lugar desse planeta, pra onde o vento me levar, você nunca vai sair da minha mente e do meu coração! Você se faz cada dia mais presente! ❤”, escreveu Daniel na legenda de uma foto com o amigo.

Em maio do ano passado, Daniel, Leonardo, Chitãozinho, Xororó, Zezé di Camargo e Luciano relançaram o projeto “Amigos”, que originalmente era composto também por João Paulo e Leandro, irmão de Leonardo morto 1998 durante o tratamento de um câncer.

O grupo fez show em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que esse último virou um especial exibido na TV Globo no fim do ano.