Danielle Winits é a mais recente baixa do ‘Dança dos Famosos’

Atriz se junta a Henri Castelli e Juliano Laham ao se afastar da atração por motivo de saúde

Reprodução/Instagram/lawinits Danielle Winits machucou o tornozelo durante o ensaio para a sua coreografia de funk



A atriz Danielle Winits é a mais nova baixa do “Dança dos Famosos” deste ano, que já foi desfalcado por Juliano Laham e Henri Castelli desde a estreia. Em vídeo, Danielle contou que machucou o tornozelo durante o ensaio de sua coreografia de funk para a atração do “Domingão do Faustão“. “Eu não pude me apresentar. Infelizmente tive um entorse no tornozelo. Praticamente rompi um ligamento durante o ensaio do funk, que já estava pronto, estava lindo. Já transformei minha tristeza em foco na minha recuperação, na minha possibilidade de recuperação”, disse a artista m vídeo compartilhado nas redes sociais. Danielle ainda disse que espera se recuperar em breve para retornar ao quadro.