Leo Dias: Cortado de quadro da Globo por peso, César Menotti só queria aprender a dançar

‘Será que ninguém viu que eu era gordo?’, brincou sertanejo ao ficar de fora do Dança dos Famosos; cantor participou do Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta quarta-feira (2)

Reprodução/Instagram Cantor já tinha alugado local perto da emissora, em SP, para participar do Dança dos Famosos quando foi notificado de que estava fora da atração



O cantor César Menotti, da dupla com Fabiano, já estava animado para arriscar os seus primeiros passos no quadro Dança dos Famosos quando teve sua participação cancelada pela TV Globo. O motivo? A obesidade do artista. Em entrevista ao Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta quarta-feira (2), Menotti disse que não ficou chateado com a situação, apesar de já ter alugado um local em São Paulo para participar da atração. “Eu já tinha me programado para passar esse tempo lá. (…) Em seguida, a minha assessora me ligou e informou que eu não estaria mais [no Dança dos Famosos] por causa da minha obesidade. Mas já quero deixar claro que isso não me chateou em nada, tô super de boa, só ri da situação porque será que ninguém viu desde o começo que eu era gordo?”, brincou.

Menotti revelou que só aceitou o convite para o Dança dos Famosos porque está sem fazer shows durante a pandemia, mas também tinha uma motivação pessoal. “Topei pelo desafio, eu não danço, sou uma pessoa extremamente tímida diante de poucas pessoas. Então, queria quebrar essa barreira de nunca ter dançado, isso sempre foi uma limitação para mim. Sou uma garrafa para dançar”, disse.

O sertanejo ainda relembrou outras participações na emissora carioca, incluindo o Medida Certa, quadro que convidava artistas para perder peso com acompanhamento de profissionais da saúde. “Tenho um relacionamento muito bom lá, são todos queridos. Eu e meu irmão já fomos mais de 10 vezes no Faustão, então quando recebi a notícia, até brinquei no grupo [do WhatsApp] que eu fazia parte com o pessoal da Globo: #PartiuAFazenda.”

Bacon x Dado Dolabella

Conhecido por fazer muitos memes e debochar de si mesmo nas redes sociais, César Menotti se viu em uma polêmica inusitada com Dado Dolabella por causa de bacon. Em maio, o sertanejo publicou: “A menina postando receita de suco detox pra começar bem o dia. Filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon”, porém, o post irritou o vegano Dolabella. “Na era da comunicação, ninguém te avisou que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais?”, rebateu Dado.

Ao Tô na Pan, Menotti disse que até tentaram cancelá-lo, mas ele não deu a mínima atenção às críticas. “[Eu tenho] profundo respeito por quem tem a filosofia diferente da minha. Só que eu sou carnívoro e fiz uma brincadeira”, defendeu.

Reveja o programa na íntegra: