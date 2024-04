Davi Brito chama Mani de ‘ex-namorada’ e diz que ela não respeitou ‘momento’

Campeão do ‘BBB 24’ apagou postagens que tinha feito se desculpando e pedindo uma nova chance a empreendedora

Reprodução/TV Globo Mani está sendo atacada por fãs de Davi em postagens nas redes sociais



Davi Brito, vencedor do BBB 24, surpreendeu seus seguidores ao deletar as mensagens destinadas a Mani Regô em sua conta no Instagram. A atitude ocorreu um dia após ele anunciar o término do relacionamento durante sua participação no programa Altas Horas, que foi gravado nesta quarta-feira (24) e será exibido no sábado (27). “Quando saí do Big Brother, queria que as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque precisava de um tempo para minha cabeça raciocinar o que estava acontecendo comigo. Só que, em geral, não respeitaram o meu momento. Tipo: calma, ele saiu agora, entendeu? Me bombardearam de informações, parei na cama e fiquei em estado de choque”, disse ele durante as gravações. Ainda durante sua participação, o baiano explicou que viveria uma relação com ou sem dinheiro. “Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: ‘calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal’.”

O participante baiano optou por remover as postagens em que pedia desculpas e solicitava uma nova oportunidade à cozinheira de 42 anos, após ter feito comentários controversos fora da casa. Ao todo, foram apagados três pedidos de desculpa, que haviam sido feitos publicamente após sua participação no programa “Mais Você”, onde Davi afirmou que os dois estavam apenas se conhecendo, sendo que, eles já namoravam há um ano.

A exclusão das mensagens gerou especulações entre os fãs do casal, que acompanharam de perto o desenrolar do relacionamento. A atitude de Davi Brito levantou questionamentos sobre o real motivo por trás da decisão de apagar as declarações públicas feitas anteriormente. Nas redes sociais o assunto ainda é muito falado e debatido pelos internautas, inclusive por alguns que vão até o Instagram do Davi para falar suas “opiniões”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA