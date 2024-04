Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, participa de combate de esgrima em Curitiba

Ele duelou com Alexandre Camargo, atleta da Seleção Brasileira de Esgrima, e surpreendeu a todos com a habilidade no esporte

Reprodução/Instagram/@curitiba_pmc Cantor está no Brasil para a turnê solo The Mandrake Project



O renomado cantor Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, surpreendeu os fãs ao participar de um combate de esgrima em Curitiba. Aproveitando sua passagem pela cidade, Dickinson visitou o Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho na última terça-feira (23). O ídolo musical também pratica o esporte. Durante o evento, o artista enfrentou Alexandre Camargo, atleta da Seleção Brasileira de Esgrima, em um duelo que chamou a atenção dos presentes. Registros do combate foram divulgados pelo perfil oficial da prefeitura de Curitiba, mostrando a habilidade de Dickinson na esgrima. Além de participar do combate, Bruce Dickinson foi homenageado pela Câmara Municipal de Curitiba com o título de cidadão honorário da cidade. Através de uma postagem nas redes sociais, a Câmara destacou a importância do cantor para a música e sua conexão com Curitiba.

O vocalista do Iron Maiden está no Brasil para a turnê solo “The Mandrake Project”, que passará por sete cidades brasileiras. O primeiro show acontece nesta quarta-feira, 24, no Live Curitiba, seguido por apresentações em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e São Paulo. Dickinson promete levar aos fãs brasileiros performances memoráveis em cada uma das cidades por onde passar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Curitiba (@curitiba_pmc)





Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA