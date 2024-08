Davi, campeão do ‘BBB 24’, recebe carros que ganhou durante o programa

campeão do24, usou as redes sociais para compartilhar com os mais de 9 milhões de seguidores, que na última quinta-feira (1º), os dois carros que ganhou dentro do reality show chegaram. Os modelos dos veículos são um Chevrolet Trailblazer 2025 e um Chevrolet S10 2025. Mesmo com os dois prêmios em vista, o campeão da edição deste ano já havia adquirido outros dois carros após deixar o confinamento, sendo um Onic Hatch e uma Hilux SW4 2024. Na última quarta-feira (31), o contrato entre o baiano e a Rede Globo chegou ao fim.