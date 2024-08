Day McCarthy é condenada a 8 anos de prisão por racismo contra filha de Gio Ewbank e Gagliasso

Decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro; influenciadora está em liberdade e vai recorrer

A socialite Day McCarthy foi sentenciada a uma pena de oito anos e sete meses de prisão em regime fechado por racismo contra Titi Gagliasso, a filha do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro na última quarta-feira (21). Segundo o juiz, McCarthy ofendeu uma criança e incitou outras pessoas a praticarem atos racistas, além de fazer acusações sem fundamento contra a família Gagliasso.

Atualmente, Day McCarthy reside no Canadá e está em liberdade. Caso a condenação seja confirmada, as autoridades brasileiras poderão solicitar sua extradição, uma vez que existe um tratado entre Brasil e Canadá que permite esse tipo de ação. Essa sentença representa a maior punição já aplicada por racismo na história do sistema penal brasileiro.

Os atores Bruno e Giovanna celebraram a decisão judicial, enfatizando que esta é a primeira vez que uma pessoa é condenada a cumprir pena em regime fechado por racismo no Brasil. Eles manifestaram a esperança de que a Justiça seja efetivamente aplicada de forma rápida, ressaltando a importância dessa vitória tanto para sua filha quanto para a sociedade em geral. A defesa de Day McCarthy anunciou que irá recorrer da decisão, buscando reverter a condenação.

