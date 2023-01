De cadeira de rodas, Luciana Gimenez fala das dificuldades após acidente: ‘Dor absurda’

Apresentadora do ‘Superpop’ ficou com fraturas após se acidentar enquanto esquiava em Aspen, nos EUA

Reprodução/Instagram/lucianagimenez Luciana Gimenez está usando cadeira de rodas enquanto se recupera de acidente



A apresentadora Luciana Gimenez saiu de casa pela primeira vez desde que sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, no último dia 7 de janeiro. A artista, que atualmente está em Nova York, disse antes de sair de casa que estava “impossível” usar o andador por causa da dor que está sentindo e, por isso, decidiu usar uma cadeira de rodas para dar uma volta e tomar um pouco de sol. “Estou na cadeira de rodas. Desafios da vida que a gente aprende. Eu que nunca quis sentar em uma cadeira de rodas, aqui estou eu. Demorei meia hora para conseguir colocar uma roupa e para adaptar a cadeira de rodas, ela é muito curta para minha perna, meu pé está para fora”, declarou Luciana nos stories do Instagram.

A apresentadora também explicou por que decidiu sair de casa mesmo sentindo o pé latejando: “Tenho que me esforçar, a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. No caso, no meu mundo. Tenho que reagi”. Ao sair na rua, a apresentadora do “Superpop” enfrentou dificuldades, pois se deparou com calçadas esburacadas: “Cada buraquinho é uma dor absurda”. Após retornar do passeio, Luciana falou que insistiu em sair um pouco porque desde o dia do acidente ela só ficou no hospital e em casa. Pouco depois, a artista voltou às redes sociais e disse que a dor que está sentindo não passa. O acidente causou duas fraturas na tíbia, entre o joelho e o tornozelo da apresentadora. Ela também trincou a fíbula em duas partes. Por orientação médica, Luciana terá que ficar cerca de um mês e meio sem firmar o pé no chão.