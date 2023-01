Luciana Gimenez recebe alta após sofrer acidente nos EUA

Apresentadora iniciará uma fisioterapia leve nos próximos dez dias

Reprodução/Instagram/@lucianagimenez Luciana Gimenez recebeu alta hospitalar após se acidentar esquiando



A apresentadora Luciana Gimenez recebeu alta hospitalar na noite desta quinta-feira, 12, após sofrer um acidente esquiando em Aspen, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último sábado, 7. A assessoria da artista informou que ela iniciará uma fisioterapia leve nos próximos dez dias. Isso porque ela teve fratura em quatro lugares diferentes da perna e teve que passar por cirurgia de emergência. Luciana Gimenez teve duas fraturas na tíbia entre o joelho e o tornozelo, e trincou a fíbula em outras duas partes. Foram colocados pinos para estabilizar a tíbia. “Ela não poderá firmar o pé no chão pelas próximas seis semanas e começará uma fisioterapia leve nos próximos dez dias. Enquanto estiver imobilizada, fará uso de muletas, andador e cadeira de rodas para se locomover”, diz a nota. A equipe da apresentadora afirma que ela tomará remédios para dores e será acompanhada por seus médicos no Brasil. “Para as dores que ainda sente, serão administrados remédios em casa e o acompanhamento se dará também por seus médicos no Brasil que já vinham acompanhando a apresentadora durante sua internação e darão prosseguimento após a alta”, acrescentou. Até o momento, Luciana Gimenez não tem previsão de volta para o Brasil. Para viajar de avião é necessário uma liberação médica para evitar futuros problemas que possam acontecer durante um voo longo, como dos EUA para o território brasileiro. A apresentadora ainda agradeceu aos socorristas e a todos que mandaram mensagens positivas. “Luciana e sua família agradecem imensamente aos socorristas, equipe da montanha, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos aqueles que torceram e mandaram boas energias para ela”, completou.