De ‘mocreia’ a ‘velha falida’: Briga de Solange Gomes e Rico Melquiades pode acabar na Justiça

Troca de farpas começou após Stephanie Gomes, filha da ex-banheira do Gugu, ser eliminada do reality ‘A Grande Conquista’, da Record TV

Reprodução/Instagram/gomessolange/ricoof Solange Gomes e Rico Melquiades trocaram farpas e ameaças nas redes sociais



Os ex-participantes de “A Fazenda 13” Solange Gomes e Rico Melquiades trocaram farpas nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 2, e essa briga pode terminar na Justiça. A confusão começou após Stephanie Gomes, que é filha da ex-banheira do Gugu, ser eliminada do reality da Record TV “A Grande Conquista”. Ao se manifestar sobre o assunto nas redes sociais, Solange ofendeu a mãe de Rico, Sandra Melquiades, que segue no reality. “Ninguém é obrigada a gostar da minha filha, mas essa mocreia olhou com ódio para a minha filha. Horrorosa. Janielli é outra também, porém é mais querida. Sandra parece uma bruxa”, postou a mãe de Stephanie no Twitter. O campeão de “A Fazenda 13” não ficou quieto e rapidamente rebateu Solange nas redes sociais. “Bruxa é sua filha, que tem 20 e poucos anos e é uma tremenda malfeita. Minha mãe tem 50 e poucos anos e está mais gostosa que a sua filha”, declarou o influenciador nos stories do Instagram.

Prevendo que seria criticado por fazer comentários sobre o corpo de uma mulher, Rico já se defendeu. “Chumbo trocado não dói, quem começou a atacar e querer ferir a minha mãe foi a Solange. Estou sendo do mesmo jeito que ela, sendo mais baixo ainda.” O influenciador também fez comentários dizendo que Solange é “uma velha frustrada”, “falida” e que tentou “dar o golpe da barriga”. A ex-modelo viu as ofensas e, também nos stories do Instagram, ameaçou Rico: “Meu amor, meu advogado já está ‘printando’ tudo, [vem] processinho para você”. Na sequência, ela rebateu as críticas que o influenciador fez ao corpo da sua filha e falou que ele não sabe da vida financeira dela. Para provocar, Solange comentou que Rico ganhou “A Fazenda 13”, mas atualmente não consegue fazer uma publicidade grande. A troca de farpas continuou e o influenciador também ameaçou processar Solange, isso porque ela postou vídeos imitando o sotaque nordestino de Sandra. “Vocês viram como essa mulher é xenofóbica”, disparou. Vale lembrar que ambos possuem desavenças desde participaram juntos do reality rural da Record TV.