Deborah Secco faz proposta sexual a Giovanna Ewbank: ‘Sempre quis te pegar’

Atriz deixou claro seu interesse pela apresentadora que é casada com o ator Bruno Gagliasso

Reprodução/YouTube/GIOH Declarações de Deborah Secco surpreenderam Giovanna Ewbank



A atriz Deborah Secco, que recentemente se declarou bissexual, deixou claro seu interesse na apresentadora Giovanna Ewbank durante sua participação no podcast “Quem Pode, Pod”. A artista começou o assunto pedindo para Bruno Gagliasso, marido de Giovanna, deixar a esposa dar uma passadinha na sua casa. “De repente ele deixa”, respondeu a mãe de Titi, Bless e Zayn. “A gente te recebe”, afirmou Deborah. A resposta da atriz chamou a atenção de Fernanda Paes Leme, co-apresentadora do podcast, que comentou: “A gente? Em dupla, negócio de ménage”. A atriz, que é casada com Hugo Moura, disse que se o marido não quiser, ela recebe Giovanna sozinha em sua casa. A loira confessou que tem curiosidade de se relacionar com outra mulher e comentou: “Olha, Bruno, posso aprender algumas coisas”. Deborah não perdeu tempo e disparou: “Tem que realizar se você tem curiosidade. Vamos resolver isso, Giovanna”. A apresentadora então falou: “Eu e Bruno já conversamos sobre isso. Não sei como eu ficaria vendo outra mulher conosco, mas com outro homem eu gostaria de experimentar”.

A intérprete de Bruna Surfistinha nos cinemas disse que oferecia o marido, mesmo sem ele estar sabendo, para realizar a fantasia de Giovanna. Fernanda quis saber se a amiga também tem curiosidade de ter uma relação sexual sozinha com outra mulher e a loira disse que sim. “Esse Pod vai mudar a minha vida”, brincou Deborah ao ouvir a resposta da apresentadora. Giovanna também disse que “experimentaria” sexo a três com Deborah e Hugo “se o Bruno liberasse”. A atriz que protagonizou “América”, na Globo, falou que elas poderiam conversar depois do podcast sobre o assunto: “São coisas que a gente não pode deixar passar”. Sem rodeios, Deborah acrescentou que sempre achou Giovanna uma mulher atraente: “Sempre quis te pegar, de verdade. A Fernanda eu já tentei pegar uma época, mas não rolou. Agora ela está noiva, deixa ela casar”. Aparentemente sem graça, Giovanna comentou que Deborah tinha um olhar penetrante e a atriz logo soltou a seguinte cantada: “Eu nem te olhei ainda com esse olhar, espera que vou te olhar depois”.

A Deborah Secco eufórica cantando a Gio Ewbank no Quem Pode Pod,não aguento,melhor videocast da vidaaaaaaa pic.twitter.com/n37Sd0Nhyl — Filipe Arthur 🚀🌹 (@OFilipeArthur) October 5, 2022