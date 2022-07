Falcão se posiciona após Deborah Secco admitir que traiu todos os ex-namorados

Ex-vocalista de O Rappa namorou por dois anos com a atriz, que chegou a tatuar o nome dele no pé

Reprodução/Instagram/marcelofalcao/YouTube/PocCast Falcão falou que respeita Deborah Secco e lamentou o fato da atriz expor traições



O cantor Marcelo Falcão comentou sobre a polêmica declaração da atriz Deborah Secco de que traiu todos os seus ex-namorados. O ex-vocalista de O Rappa e a artista assumiram um relacionamento em 2004 que durou dois anos. Nesse período, eles chegaram a ficar noivos e Deborah fez uma tatuagem no pé com o nome do cantor. Falando sobre seus relacionamentos anteriores ao “TV Fama”, da RedeTV!, Falcão comentou que tem “respeito máximo” por todas as suas ex-namoradas, incluindo a atriz. Questionado sobre a traição de Deborah, ele declarou: “Foi ela que falou. Eu sinto por ela porque acho que se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa, eu respeito o sentimento dela, mas, hoje, jamais na minha vida vou falar de alguém, respeito máximo por ela e por qualquer outra [mulher] que tenha passado na minha vida. Se eu não tivesse passado por ela [Deborah] eu talvez não tivesse conhecido minha [atual] mulher”.

O cantor é casado com a australiana Érica Bauchiglione e juntos tiveram um filho, Tom. Falcão enfatizou que está “feliz da vida” e realizado com seu atual relacionamento. “De tudo o que eu vivi, foi a oportunidade mais linda da minha vida”, comentou. Deborah é casada desde 2015 com o modelo Hugo Moura, com quem possui uma filha, Maria Flor. Em 2017, a atriz declarou ao “Fofocalizando”, do SBT, que já tinha traído todos os seus ex-namorados ao ser questionada se perdoaria uma traição. “Depende do contexto, da pessoa, do tipo de relação que eu me propus a ter com a pessoa. Às vezes, a gente não pode cobrar da pessoa o que a gente não dá para a pessoa. Eu já traí todas as pessoas com quem eu estive, menos o Hugo, então não posso cobrar das pessoas o que eu não dou, acho hipócrita. Então, do Hugo talvez eu cobre alguma coisa porque eu dou”, declarou na ocasião.