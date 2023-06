Deborah Secco revela que desmaiou durante gravação de cena de sexo em ‘Bruna Surfistinha’

Atriz passou mal durante sequência em que protagonizava encontros sexuais seguidos com diversos homens, um dos momentos mais icônicos do filme

Instagram/@dedesecco/Reprodução Atriz interpretou a ex-garota de programa em filme lançado em 2011



A atriz Deborah Secco revelou que, durante as gravações do filme Bruna Surfistinha, chegou a desmaiar em umas das cenas mais icônicas do longa. Na sequência, a garota de programa interpretada pela atriz faz seco em sequência com diversos homens, por R$ 20 cada. “Fiz as cenas e aí era para gravar um clipezão com vários clientes, até que eu desmaio em cima de um deles. Muito calor e os homens suando em cima de mim”, revelou durante participação no podcast Acompanhadas. Contudo, Deborah reforçou que estava à vontade com o elenco e que tinha participado da escalação dos atores que estariam com ela. ‘A maioria dos atores foram escolhidos por mim para que eu me sentisse o mais confortável possível. Mas é muito desconfortante aquele lugar, o cheiro, o calor, aquelas pessoas suadas em cima de mim. E eu também sem roupa. Estava o tempo inteiro exposta”, afirmou. A atriz também revelou que sentiu uma dor profunda durante a experiência, ao sentir a energia da vida das garotas de programa. ‘Eu chorava de soluçar’, contou.