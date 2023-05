Giovanna Ewbank revela que Deborah Secco reforçou convite de sexo a três com marido: ‘Está me esperando’

Assunto voltou à tona nesta quarta-feira, 24, durante a entrevista de Dani Calabresa ao ‘Quem Pode, Pod’

Reprodução/YouTube/GIOH Declarações de Deborah Secco surpreenderam Giovanna Ewbank



Giovanna Ewbank revelou que a atriz Deborah Secco reforçou a proposta de fazer sexto a três com seu marido, Hugo Moura. O assunto voltou à tona nesta quarta-feira, 24, durante a entrevista de Dani Calabresa ao podcast “Quem pode, Pod”. Na ocasião, a humorista comentou que Secco “queria” Gio. “Ela super te queria, te convidou”, comentou. A atriz, então, respondeu que o convite ainda está de pé. “Amor, [convida] até hoje, né Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem pra ela, ela fala: ‘tô te esperando'”. Ewbank, entretanto, afirmou que recusou a “oferta” da amiga. Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu cai em mim”, garantiu.

A primeira proposta de Deborah Secco ocorreu durante o mesmo programa, em outubro do ano passado, pouco depois de se declarar bissexual. Na ocasião, a artista se rendeu à beleza da amiga e escancarou a vontade de um sexo a três com o esposo. Ewbank, então, disse que só não aceitaria porque seu marido, o ator Bruno Gagliasso, não deixaria. “Bruno, posso aprender algumas coisas. Tenho curiosidade. Eu e Bruno já conversamos sobre isso. Não sei como eu ficaria vendo outra mulher conosco, mas com outro homem, eu gostaria de experimentar”, declarou na época. Secco, então, apelou. “Bruno, deixa a Giovanna ir lá em casa.”