Dedé Santana impressiona ao mostrar antes e depois de harmonização facial

Muitos seguidores elogiaram o resultado do procedimento, já outros criticaram o humorista de 86 anos

Reprodução/Instagram/dedesantanaoficial Dedé Santana compartilhou o antes e depois da sua harmonização facial



O humorista Dedé Santana se rendeu à harmonização facial e compartilhou o resultado do procedimento estético com seus fãs nesta terça-feira, 31. Aos 86 anos, o eterno trapalhão mexeu em várias partes do rosto, modificando mandíbula, bigode chinês, lábios e até olheiras. Ele também mudou o design da sua sobrancelha. O antes e depois da harmonização foi divulgado pelo próprio artista em um post no Instagram e dividiu opiniões. “Ficou perfeito, a identidade visual é a mesma, só que muito melhor”, comentou um seguidor. “Rejuvenesceu muito!!! Dou 55 anos”, escreveu outro. “Ficou excelente, suavizou bastante o rosto no geral. Muito bom, 86 anos com cara de 68 (risos)”, acrescentou mais um. Em meio a vários elogios, Dedé também foi alvo de algumas críticas. “86 anos com carinha… de boneco de borracha! Sério? Não exagerem. Tudo bem tirar aquelas marcas de rosto cansado! Mas a velhice chega, e essas marcas fazem parte da vida, são marcas de uma história de uma vida vivida”, disse uma pessoa. “Coisa ridícula, uma pessoa com mais de oitenta anos não precisa se submeter a isso”, disparou outra. “Povo iludido, não vi nada diferente”, declarou mais uma. Vários seguidores comentaram que o humorista ficou parecido com o jornalista Cid Moreira após realizar a harmonização.