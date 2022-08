Demi Lovato desabafa sobre estupro na adolescência: ‘Ainda há uma tristeza profunda em mim’

Cantora revelou que pessoa que a violentou frequentava sets de produção da Disney

Reprodução/Instagram/ddlovato/17.03.2021 Demi Lovato chega ao Brasil na próxima semana, onde faz shows em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro



A cantora Demi Lovato relembrou um assunto delicado de sua vida durante entrevista ao podcast “Call Her Daddy”, de Alexandra Cooper. A artista desabafou sobre as cicatrizes emocionais que o estupro que sofreu durante a adolescência deixou em sua vida. “De uma forma ou de outra, o tempo pode curar feridas, mas talvez não todas. Com o passar dos anos, ficou mais fácil, mas ainda há uma tristeza profunda dentro de mim por alguém ter tirado isso de mim quando eu era tão jovem”, contou. “Essa pessoa estava por perto, na Disney. Vê-la dificultou com que eu lidasse com a minha adolescência. É algo que eu tenho trabalhado. Existem momentos em que eu ainda choro e me sinto triste.”

A cantora não deu detalhes sobre a identidade da pessoa que a violentou, mas explicou que era alguém que frequentava e estava próximo das personalidades e dos sets de produção da Disney. Quando adolescente, Demi Lovato fez parte de séries como “Sunny Entre Estrelas” e filmes como “Camp Rock” e “Programa de Proteção Para Princesas”. A artista hoje está focada em sua carreira musical e lançou na última semana o álbum “Holy Fvck”. Lovato chega ao Brasil na próxima semana, onde faz shows em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.