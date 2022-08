Harry Styles anuncia show extra em São Paulo; veja detalhes

Evento acontece no dia 13 de dezembro, no Allianz Park; Preços variam de R$ 190,50 a R$ 751

|Reprodução/Instagram Shows marcam a segunda vinda de Harry ao Brasil como artista solo.



O cantor britânico Harry Styles adicionou uma nova data de sua turnê ‘Love On Tour’ no Brasil. O show acontece em São Paulo em uma terça-feira, dia 13 de dezembro, no Allianz Parque. A pré-venda online dos ingressos começa pelo site da Eventim na próxima segunda-feira, 29, às 10h, para clientes Elo, enquanto as gerais iniciam no dia seguinte no mesmo horário. A venda física será disponibilizada na bilheteria do Allianz Parque a partir das 11h. O show faz parte da divulgação do novo álbum do ex-One Directon, “Harry’s House”. O show do artista era esperado para o segundo semestre de 2020, mas foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. A primeira data, agendada para o dia 6 de dezembro, está esgotada. Apresentações marcam a segunda vinda de Harry ao Brasil como artista solo, a primeira foi em maio de 2018 com a turnê “Live on Tour”.

Confira os valores do evento:

Cadeira superior: R$ 190,50 (meia-entrada); R$ 381,00 (inteira)

Pista Watermelon Sugar: R$ 215,50 (meia-entrada); R$ 431,00 (inteira)

Pista Cherry: 215,50 (meia-entrada); R$ 431,00 (inteira)

Cadeira inferior: 280,50 (meia-entrada); R$ 561,00 (inteira)

Pista Premium Watermelon Sugar: 375,50 (meia-entrada); R$ 751,00 (inteira)

Pista Premium Cherry: 275,50 (meia-entrada); R$ 751,00 (inteira)