Denílson anuncia acordo com cantor Belo por dívida milionária: ‘Acabou’

Artista devia R$ 7 milhões ao ex-jogador por empréstimo feito nos anos 90

Reprodução/Instagram/belo/denilsonshow Belo e Denílson tinham problemas financeiros desde os anos 90



O ex-jogador e hoje comentarista Denílson, anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 11, que após mais de 20 anos entrou em acordo com o cantor Belo sobre uma dívida milionária que envolvia os dois. Ainda nos anos 90, Denílson emprestou um dinheiro para o artista, que nunca pagou. “O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram – e, portanto não são mais – no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente. Acabou!”, escreveu no Instagram. Os valores do acordo não foram revelados, mas as últimas atualizações davam conta de R$ 7 milhões o valor da dívida. A esposa de Denílson, Luciele di Camargo brincou com a resolução da briga. “Alguém conhece uma loja de helicóptero aberta amanha? Preciso de indicação”, escreveu na publicação.