Deolane desabafa após mandado de busca e apreensão em sua casa: ‘Ter opinião política gera isso’

Influenciadora está envolvida em uma investigação do Ministério Público, assim como o humorista Tirullipa; assessoria jurídica de ambos os artistas se manifestaram

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra se manifestou sobre o mandado de busca e apreensão em sua residência



A influenciadora Deolane Bezerra falou sobre o mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência, em Alphaville, na última quinta-feira, 14. A viúva de MC Kevin, que declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima eleição presidencial, atribuiu o que está acontecendo ao seu posicionamento político e sua forma direta de falar o que pensa. “Acabei de descer do avião, meu celular está estourado. Eu vou ver tudo o que estão falando ao meu respeito mais uma vez”, declarou a artista nos stories do Instagram. “É Brasil, é sobre isso. Ter opinião política, ser verdadeira e trabalhar honestamente muitas vezes gera isso, mas vamos para mais um processo. Deolane, o que você ganhou depois da fama? Processos, um bocado, mas vamos para cima. Sou brasileira e não desisto nunca. Bora para luta.” O assunto repercutiu após o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgar que Deolane faz parte de uma investigação envolvendo uma suposta associação criminosa e lavagem de dinheiro. Carros, jóias, notebooks e outros itens teriam sido apreendidos. Procurado pela Jovem Pan, o Ministério Público de São Paulo disse que “as provas e os elementos serão analisados” em parceria com a Polícia Civil, mas não pode dar mais informações, pois o caso corre em segredo de justiça.

Em nota, a assessoria jurídica de Deolane informou que “o inquérito policial busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line”. “Na determinação judicial, Deolane Bezerra é elencada apenas como averiguada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora”, enfatizou o comunicado. Quem também está envolvido na investigação é o humorista Tirullipa. A equipe jurídica do artista também se manifestou após o mandado de busca e apreensão em sua residência. “Tirullipa não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra a economia popular e associação criminosa. Além disso, não figura como investigado no inquérito. Vale destacar que o artista realizou apenas uma ação de divulgação pontual e única, no ano de 2021, para a empresa investigada. Ressalta-se ainda que todos valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes do seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista, que segue contribuindo com toda a investigação”, informou a nota.