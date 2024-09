Deolane é solta e cumprirá prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica

Solange Bezerra, mãe da advogada, continua presa; esposa do dono da Esportes da Sorte, também teve habeas corpus concedido

Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra Deolane foi presa na última quarta-feira (4)



A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi solta na manhã desta segunda-feira (9), conforme o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que concedeu habeas corpus à ela. Entretanto, Bezerra deverá cumprir prisão domiciliar, bem como utilizar de uma tornozeleira eletrônica. Somente Deolane e Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte serão beneficiadas com a decisão. Deolane deverá cumprir uma série de medidas para continuar em liberdade, entre elas, não entrar em contato com os outros investigados, não se manifestar nas redes sociais, imprensa, ou demais meios de comunicação. Solange Bezerra, mãe de Deolane, não foi beneficiada com a decisão.

A influenciadora foi presa na última quarta-feira (4), durante a operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, permanece detida na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na região metropolitana. A confirmação foi feita no último sábado (7), pelo advogado Carlos André Dantas, que faz parte da equipe de defesa dela.