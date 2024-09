CEO da Esportes da Sorte e sua esposa se entregam à polícia em Pernambuco

Casal é alvo da Operação Integration, que investiga uma organização criminosa supostamente responsável por movimentar cerca de R$ 3 bilhões em atividades de jogos ilegais

Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da plataforma de apostas Esportes da Sorte, e sua esposa, Maria Eduarda Quinto Filizola, se apresentaram à Polícia Civil de Pernambuco. Eles estão sendo investigados na Operação Integration, que investiga uma organização criminosa supostamente responsável por movimentar cerca de R$ 3 bilhões em atividades de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Atualmente, o casal permanece sob custódia, enquanto seus advogados buscam a concessão de liberdade junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. A operação, que foi realizada com a colaboração do Ministério da Justiça e da Interpol, resultou na emissão de 19 mandados de prisão e 24 ordens de busca e apreensão.

Entre os detidos na operação está a influenciadora digital Deolane Bezerra, que se declarou vítima de injustiça. As investigações revelam que a organização criminosa movimentou mais de R$ 3 bilhões entre os anos de 2019 e 2023, com foco em jogos ilegais e utilizando diversas empresas para ocultar a origem do dinheiro. O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, ressaltou que as empresas de apostas estão sob suspeita de criar uma fachada legal para o dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Ele também alertou que a maioria dos apostadores, independentemente da legalidade dos jogos, tende a enfrentar perdas financeiras.

