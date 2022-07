Deolane solicita à polícia a devolução de seus carros: ‘Estou pobre’

Influenciadora vou alvo de um mandado de busca e apreensão e teve seus automóveis de luxo levado pelos agentes de segurança

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra se manifestou sobre o mandado de busca e apreensão em sua residência



A influenciadora e advogada Deolane Bezerra utilizou as suas redes sociais neste sábado, 16, para pedir à polícia o retorno de seus automóveis de luxo e alegou não estar em uma situação financeira confortável. Investigada por associação criminosa, a artista afirmou: “Oh, gente, devolve pelo menos um carro. Tô doida pra sair, hoje é sábado”. Pernambucana de 36 anos, Deolane é investigada devido à participação em ações de publicidade com a empresa Betzord – que atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line. O comediante Tirullipa também foi alvo da ação policial. Em sua casa, foram confiscados carros, cadernos com anotações de contabilidade, notebooks e joias.