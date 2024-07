Invasão Amarela! Ações temáticas de ‘Meu Malvado Favorito 4’ preparam público para a estreia

Roda Rico, Aeroporto de Guarulhos, Parque Villa-Lobos e Méqui 100 estão prontos para a triunfante volta de Gru e seus Minions no dia 4 de julho

Para comemorar a chegada de Meu Malvado Favorito 4 nos cinemas, algumas das principais cidades do país estão sendo invadidas pela onda amarela de diversão. Diversas ativações estão acontecendo em diferentes lugares do Brasil, tudo para criar o clima perfeito para a estreia do longa, em 4 de julho. Confira:

Av.Paulista

Gru e seus Minions visitaram a Av. Paulista e o Méqui 1000 ficou com uma nova decoração que homenageia os amados Minions da melhor forma: vestido a caráter e com lanches especiais do filme e dos personagens.

Aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto de Guarulhos (GRU) também participa das ações especiais, afinal, assim como uma das áreas do maior aeroporto da América Latina, a família do Gru também está crescendo. Alguns pontos foram personalizadas com a temática e cores do longa. Fique atento e não se esqueça do horário do seu voo! E preste atenção: a voz do Gru pode ser ouvida em todo o aeroporto. Nosso malvado favorito está passando os lembretes importantes para os passageiros em alto e bom som.

Roda Rico

A maior roda-gigante da América Latina também foi invadida pela onda amarela! Do dia 29 de junho até 21 de julho, a Roda Rico, localizada no parque Villa-Lobos terá um banner para fotos e cabines tematizadas de Meu Malvado Favorito 4. Além disso, os fãs da saga poderão tirar fotos com o Gru e com o Kevin nos dias 29 de junho, 07 e 13 de julho entre 10h e 13h.

Parque Villa-Lobos

Para colocar os fãs da saga no clima para a estreia, a VML e a NEOOH organizaram uma grande surpresa. O parque Villa-Lobos também recebeu um inflável gigante de um dos clássicos Minions, e no entorno da instalação serão disponibilizados QR Codes que dão acesso a um mini game exclusivo inspirado no universo de Meu Malvado Favorito. Também serão disponibilizados painéis especiais do longa nas cidades de Recife, Rio de Janeiro e Campinas.

Rio de Janeiro

Falando na cidade maravilhosa, o Gru e o Kevin fizeram questão de aproveitar as belezas do Rio de Janeiro, passando por lugares emblemáticos como o Cristo Redentor, Museu do Amanhã e o calçadão de Copacabana. Os personagens encantaram a cidade, divulgando Meu Malvado Favorito 4 até mesmo no famoso Pão de Açúcar, que entrou no embalo e pediu o cachecol do Gru emprestado.

Sobre o filme:

No primeiro filme da franquia Meu Malvado Favorito em sete anos, Gru (Leandro Hassum), o supervilão favorito de todo o mundo que virou agente da Liga Antivilões, está de volta para uma nova e ousada era do já clássico caos provocado pelos Minions em Meu Malvado Favorito 4. Após o fenômeno blockbuster de verão de 2022, Minions 2: A Origem de Gru, que arrecadou quase US$ 1 bilhão em todo o mundo, a maior franquia animada global da história começa agora um novo capítulo: Gru (Leandro Hassum), Lucy (Maria Clara Gueiros) e suas filhas – Margô (Bruna Laynes), Edith (Ana Elena Bittencourt) e Agnes (Pamella Rodrigues) – dão as boas-vindas a um novo membro da família Gru, Gru Jr., cujo propósito é, basicamente, atormentar seu pai. Além disso, Gru enfrenta novos inimigos, como Maxime Le Mal (Jorge Lucas) e sua namorada mulher-fatal Valentina (Angélica Borges), que são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir, e encontra também novos personagens, como a Poppy (Lorena Queiroz), uma aspirante à vilã surpreendente.

Com a ação ininterrupta e o humor subversivo em altas doses características da Illumination, Meu Malvado Favorito 4 é dirigido por um dos cocriadores dos Minions, o indicado ao Oscar Chris Renaud (Meu Malvado Favorito, Pets: A Vida Secreta dos Bichos), e tem produção do visionário fundador e CEO da Illumination, Chris Meledandri, e Brett Hoffman (produtor executivo de Super Mario Bros. O Filme, Minions 2: A Origem de Gru). O filme é codirigido por Patrick Delage (diretor de animação de Sing 2 e Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2), com roteiro do vencedor do Emmy, criador da série White Lotus, Mike White, e do veterano escritor de todos os filmes da franquia Meu Malvado Favorito, Ken Daurio.

