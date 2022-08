Detido por tráfico de drogas, MC Kauan sorri e diz: ‘Mais um inocente sendo preso’

Funkeiro foi levado pela polícia nesta terça-feira, 23, em São Vicente, no litoral paulista; ele havia sido preso previamente por porte de drogas, em 2014

Reprodução/TV Tribuna Equipe de cantor divulgou nota nas redes sociais alegando inocência



Nesta terça-feira, 23, o cantor MC Kauan foi preso por tráfico de drogas em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. A emissora local TV Tribuna divulgou imagens da prisão do funkeiro, onde ele sorriu para a câmera e se defendeu das acusações. “Mais um inocente sendo preso”, disse. Em 2014, Kauan foi preso por porte de drogas durante abordagem policial. Nas redes sociais, o artista se posicionou oficialmente por meio da empresa Produções e Eventos Nalva Mariz. “Trata-se de uma injustiça, pois como é conhecimento de todos, MC Kauan sempre trabalhou, sempre se dedicou a música e nunca se envolveu em nenhuma atividade criminosa. Não descansaremos enquanto a verdade não aparecer e ele conseguir provar sua inocência, pois incansavelmente acreditamos na Justiça brasileira”, afirmou. Entre os maiores sucessos do funkeiro, estão as músicas “Mestre das Fugas”, “Casa do Coreano” e “Mestre do Desastre”, onde era comum a temática do embate com policiais nas ruas.