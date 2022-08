Ludmilla revela quanto gastou em show no Rock In Rio: ‘Vai ser o show da minha vida’

Cantora se apresentará pela primeira vez com show solo no festival; ela fechará a noite do Palco Sunset de 11 de setembro, último dia do evento

Reprodução/Jovem Pan News Cantora também deu detalhes sobre o show, mas disse que terão surpresas



A cantora Ludmilla está na reta final da preparação para se apresentar no Rock In Rio 2022. Em entrevista ao Podcast Podpah na terça-feira, 23, Ludmilla revelou quanto está gastou aproximadamente R$ 2 milhões para preparar o show no Palco Sunset, no dia 11 de setembro. “Estou preparando um canhão. Estamos gastando R$ 2 milhões com o show do Rock in Rio. Vai ser o show da minha vida”, disse Ludmilla sem dar muitos detalhes sobre a apresentação. Além disso, elaelogiou a equipe e eu um pequeno spoiler do set list do show. “Estou com uma equipe monstra. Vai ser minha primeira vez no Rock in Rio com um show inteiro meu […] Vai ter todas as versões da Ludmilla”, afirmou. Em 2019, a cantora se apresentou no Palco Sunset em 2019 com a Funk Orquestra. Neste ano, ela será headliner do Palco Sunset, se apresentando ao lado de Macy Gray, Liniker e do espetáculo em homenagem à Elza Soares.