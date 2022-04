‘Devo ter cochilado’, diz motorista que conduzia carro com Rodrigo Mussi

Kaique Reis também disse que pediu ao ex-BBB para usar o cinto de segurança, mas ele não colocou

Reprodução/Globo/Instagram/rodrigo.mussi Kaique Reis conduzia o carro com Rodrigo Mussi no momento do acidente



O motorista de aplicativo Kaique Reis, condutor do veículo em que estava ex-participante do “BBB 22” Rodrigo Mussi, disse que estava com sono no momento em que bateu na traseira de um caminhão. Horas antes do acidente, que aconteceu na madrugada de quinta-feira, 31, o gerente comercial estava no Estádio do Morumbi assistindo a final do Campeonato Paulista e, ao deixar o local, ele pediu um carro por aplicativo. “A corrida apareceu para mim, peguei o passageiro na Presidente Altino [em Osasco] e vim trazer para a Consolação. No meio da Marginal [Pinheiros], só vi o airbag na minha cara. Provavelmente, eu devo ter dado uma cochilada e, infelizmente, teve esse acidente”, comentou Kaique em entrevista ao “Bom Dia SP”, da Globo, logo após o acidente.

A informação de que o passageiro era o ex-BBB só foi descoberta horas depois, isso porque ele só foi identificado quando sua família percebeu que ele estava demorando para chegar e foi atrás do seu paradeiro. Ainda de acordo com o motorista, Rodrigo foi arremessado para fora do carro, pois estava sem o cinto de segurança. “Na hora da batida, eu estava de cinto, sempre uso. Solicitei para ele colocar o cinto também, porém não tenho que ficar toda hora olhando para ver se o cara [passageiro] está de cinto ou não, é a cabeça do cara. Ele saiu na maca do bombeiro, estava falando meio enrolado, mas por causa do álcool também, não estava com o diálogo muito bom.” No acidente, o gerente comercial sofreu um traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, e passou por cirurgias nesta madrugada. Rodrigo ficará em observação por 48 horas e, só então, serão definidos que procedimentos que serão adotados.