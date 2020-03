Di Ferrero é diagnosticado com coronavírus e diz que ‘já está isolado’

Reprodução/Instagram Di Ferrero ao lado da esposa, a modelo Isabelli Fontana



O cantor Di Ferrero — ex-vocalista da banda Nx Zero — afirmou nesta quinta-feira (12) que foi diagnosticado com covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Em seu perfil do Instagram, disse em uma série de “stories” que realizou o teste após sentir sintomas semelhantes aos de uma gripe, aliados à falta de ar.

“Bom, eu fui diagnosticado com coronavírus. É, eu estou com o corona, mas queria falar que eu estou bem, estou me cuidando. Já estou isolado aqui alguns dias e ficarei mais alguns. Estou sentindo como se tivesse uma gripe, mesmo, estava me sentindo com falta de ar e agora estou bem”, relatou.

O músico também se desculpou pelo cancelamento de shows e entrevistas nos próximos dias. “Muita responsabilidade nesse momento. Se você estiver sentindo qualquer tipo de sintoma, coriza, tosse, se isola! Principalmente você que é mais novo, não se esqueça que o principal foco do corona são as pessoas de idade”, alertou.

Di Ferrero contou, por fim, que trocou algumas mensagens com a digital influencer Gabriela Pugliesi, também diagnosticada com a doença.

