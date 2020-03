‘Deu positivo para coronavírus’, diz Gabriela Pugliesi após casamento de irmã

Reprodução/Instagram Influencer achou que mal-estar era decorrente de ressaca do casamento de Marcella Minelli



A influencer Gabriela Pugliesi informou nesta quinta-feira (12) que está com a Covid-19, doença decorrente da infecção do novo coronavírus.

Ontem, boatos nas redes sociais indicavam que pelo menos um convidado do casamento de Marcella Minelli, irmã de Gabriela, estava infectado com a doença. No Instagram, Pugliesi confirmou que “algumas pessoas” que compareceram à cerimônia também deram positivo para o coronavírus.

“Gente, eu estava dormindo, dando uma descansada porque realmente estou gripada, como vocês sabem. Esperando ansiosamente o meu resultado dos exames que eu fiz e deu positivo para coronavírus”, disse a influencer.

“Nem passava pela minha cabeça, eu estava crente que era de bebida, de festa e tal. Realmente algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram, mas poucas pessoas deram positivo [para coronavírus]. Nem tenho mais o que falar, é isso. Tenho que me cuidar, ficar isolada descansando”, completou.

Marcella Minelli se casou com Marcelo Bezerra de Menezes no último sábado (7) em um resort de luxo, em Itacaré, na Bahia. Um homem, que não teve sua identidade revelada, mas é amigo e foi visto próximo aos recém-casados, foi testado positivo para a Covid-19.

Ontem, Gabriela Pugliesi publicou que estava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de uma febre de 38,8ºC. A influencer agora permanece em sua casa de quarentena. Não há informações sobre os demais infectados por coronavírus que compareceram ao casamento.

