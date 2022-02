Dias antes de ser internada, Paulinha Abelha passou mal ao participar de podcast

Cantora disse no ‘PodPah’ que antes de começar a entrevista teve ‘um passamento’, mas já estava bem

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha Paulinha Abelha morreu aos 43 anos após passar dias em coma



A cantora Paulinha Abelha, que morreu na noite de quarta-feira, 23, aos 43 anos, relatou um mal-estar ao participar do podcast “PodPah” dias antes de ser internada com problemas renais e ficar em coma. No início da entrevista, os apresentadores perguntaram como estavam os integrantes do grupo Calcinha Preta, do qual Paulinha era uma das vocalistas, e ela respondeu: “Eu estava dando um passamento, mas está tudo bem”. Mítico perguntou o que era um “passamento” e a artista explicou: “Lá em Sergipe, passamento é um desmaio. Está tudo ótimo, qualquer coisa se eu ficar tonta, eu vou ali [no canto]”. Paulinha disse que no dia anterior à entrevista exagerou ao comer comida japonesa, dando a entender que não estava bem por conta disso. “Eu comi igual uma lontra”, comentou. Com simpatia, ela disse que ainda estava tonta, mas que a entrevista poderia seguir normalmente.

Paulinha estava há quase duas semanas internada e morreu na última quarta às 19h26. Segundo o boletim médico, a cantora apresentou um “importante agravamento de lesões neurológicas” nas últimas 24 horas que antecederam a sua morte. Com isso, foi iniciado um “protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos”. A morte da cantora foi lamentada por diversos fãs e famosos, como Wesley Safadão e Luan Santana. O velório da cantora está sendo aberto ao público. Nesta quinta-feira, 24, ele vai acontecer no Ginásio Constâncio, em Aracajú, e na sexta-feira, 25, no Ginásio de Esportes José, em Simão Dias. O sepultamento será apenas para os familiares. A artista também foi homenageada por sua equipe nas redes sociais: “Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento de imensurável de dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso… tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós. Vá em paz”.