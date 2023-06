Diogo Nogueira abre o jogo e conta como conquistou Paolla Oliveira em encontro

Nas redes sociais, sambista contou que conversa e assuntos em comum foram ponto de conexão entre ele e a atriz: ‘O meu jeito de ser ajudou bastante’

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Diogo Nogueira e Paolla Oliveira namoram desde julho de 2021



O cantor Diogo Nogueira deu detalhes sobre o início de seu namoro com Paolla Oliveira. Juntos há 2 anos, o sambista afirmou que a conquista veio após um encontro em que interesses e paixões mútuas foram descobertas. “Na verdade foi um encontro. Eu acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que a gente tinha praticamente tudo em comum, as coisas que a gente gostava, gosta e admira, coisas que a gente respeita, coisas que a gente tem entendimento. Acho que o dia a dia, o passo a passo e o meu jeito de ser ajudou bastante para conquistar a Paolla”, contou. Desde o início, o casal compartilha declarações de amor em entrevistas e nas redes sociais. Oliveira e Nogueira também colecionam viagens juntos, com destinos românticos e paradisíacos, como Fernando de Noronha. O artista também usou a caixa de perguntas para responder os fãs sobre as parcerias do sonho. Ele disse que deseja colaborar com medalhões da MPB, como Gilberto Gil e Caetano Veloso, mas também deseja explorar composições com Ferrugem, nome revelação do pagode.