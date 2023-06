Fotografia do Cristo Redentor ‘abraçando’ a lua viraliza: ‘Cheguei uns 20 minutos antes e esperei se alinhar’

Autor do registro, Leonardo Sens conta que se programou por dois anos para fazer a foto;

Reprodução/Instagram/@leosens A foto do Cristo 'abraçando' a lua foi tirada em Niterói, do outro lado da Baia de Guanabara



Foram dois anos de espera e preparação para alcançar a “foto perfeita”, conta Leonardo Sens, de 39 anos, profissional que registrou a imagem do Cristo Redentor segurando a lua que viralizou na internet esta semana. Capturada no último domingo, 4, a fotografia foi feita na Praia de Icaraí, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, a cerca de 11 km de distância do Corcovado. Segundo Sens, o surpreendente enquadramento não foi produzido ao acaso, mas é fruto de muita estudo e cálculos. Ele conta que estudou bastante e contou com ajuda de aplicativos para estimar o momento exato em que a lua estaria alinhada ao monumento mais famoso do Brasil. “Na véspera, fui à praia para ter certeza da posição. No dia da foto, cheguei uns 20 minutos antes, montei o equipamento e esperei a lua se alinhar”, contou ao site da Jovem Pan.

Fã de fotografia de paisagem, Sens revela ter um fascínio pelo Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo contemporâneo, e que se surpreendeu com a repercussão da imagem feita no último fim de semana. No entanto, ele partilha que sua paixão pela fotografia não é de agora, mas surgiu há mais de 20 anos quando foi presenteado com um equipamento: “Ganhei minha primeira câmera em 2002, três anos depois veio a compacta digital, e já fazia fotos da natureza e viagens com amigos, tudo por hobby. Até que, em 2011, consegui uma semiprofissional com troca de lentes, daí comecei a fotografar pessoas e eventos. De lá para cá, foi aumentando a procura, o hobby foi virando profissão”, afirma o profissional, que almeja no futuro montar uma exposição com as suas obras.