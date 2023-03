Diplo afirma que já recebeu sexo oral de outro homem: ‘Não é tão gay’

DJ não quis definir sua sexualidade, mas brincou dizendo que acha ‘sexy’ ver homens cortando lenha

Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Diplo é DJ e tem trabalhos com a cantora Anitta, como o hit 'Sua Cara'



O DJ Diplo afirmou que tem certeza que já recebeu sexo oral de outro homem, mas acredita que isso não define a sua sexualidade. Durante o podcast “High Low”, o artista falou que não fica “muito excitado por homens”, no entanto, recordou: “Tenho certeza de que já recebi um b*quete de um cara antes”. A modelo Emily Ratajkowski, que comanda a atração, quis saber se ele tinha total convicção ou se apenas achava que isso tinha ocorrido, o DJ respondeu que tem 100% de certeza que aconteceu. “Receber um b*quete não é tão gay, eu acho”, comentou Diplo, que chegou a essa conclusão, pois afirmou não ter feito contato visual com o homem que praticou o sexo oral nele. A apresentadora do podcast revelou em outro momento da atração que o DJ disse a ela antes da gravação que se considerava “um pouco gay” e que ela achava “emocionante” essa possibilidade.

Diplo enfatizou que não queria se rotular e levou o assunto na brincadeira: “Acho que a melhor resposta que tenho é que não sou gay. Existem alguns caras que eu poderia namorar, ter como parceiro de vida”. O DJ também comentou que a sociedade vem mudando de pensamento e percebe que hoje os homens têm se mostrado mais “fluidos”. Ao falar sobre redes sociais, ele comentou que gosta de ver homens cortando lenha, pois acha “sexy”. “Eles são caras gostosos. Não sei se isso vai me levar totalmente para o lado gay”, brincou. Em 2019, o DJ que trabalhou com Anitta em sucessos como Sua Cara rebateu no Twitter as especulações sobre sua sexualidade dizendo que a masculinidade é algo “tóxico”. Diplo já assumiu relacionamentos públicos com as cantoras Katy Perry e MIA. Ele tem dois filhos, Lockett, de 13 anos, e Lazer, de 9, com Kathryn Lockhart, e um, Pace, de 2, com Jevon King.