Bruna Surfistinha revela qual tipo de cliente era seu favorito e explica o motivo

Ex-garota de programa também contou que alguns homens não iam atrás dela em busca só de sexo

Reprodução/Instagram/bsurfistinhaoficial Bruna Surfistinha falou que os clientes quarentões eram os seus favoritos na época da prostituição



A ex-garota de programa Raquel Pacheco, que ficou conhecida como Bruna Surfistinha, revelou qual era seu perfil de cliente favorito e explicou o motivo. “Era os quarentões. Eu tinha 19, 20 anos nessa época e eu amava os homens mais velhos, entre 40 e 50 anos. Era meu público favorito porque, sexualmente falando, eram os melhores, sabiam [o que estavam fazendo] e respeitavam também. O quarentão não exigia tanto como um de 20, 30 anos, até porque eles não tinham aquela coisa de ego masculino de ‘eu preciso dar duas sem tirar’. Os meninos de 20 anos tinham essa necessidade”, contou Bruna no podcast “Acompanhadas”. A relação com os clientes nem sempre era baseada no sexo, em alguns atendimentos a autora de “O Doce Veneno do Escorpião” sentia que os homens a buscavam, pois não tinham com quem conversar.

“Muitas vezes, eu me sentia mais psicóloga do que garota de programa. Eu sempre gostei muito de conversar, de entender por que eles estavam ali, de saber quem eles eram. E, várias vezes, tive clientes que chegavam, eu oferecia uma bebida e, conversando, o tempo acabava e a gente não tinha feito sexo, a gente só tinha conversado”, contou Bruna, que recentemente separou do ator Xico Santos, pai da suas filhas, as gêmeas Elis e Maria. O casal trocou farpas pelas redes sociais após Xico dizer que a ex-garota de programa é uma “mãe ausente” e afirmar que cuida das meninas sozinho. Bruna, por sua vez, fez um desabafo falando sobre as dificuldades enfrentadas por uma mulher na maternidade.