Dois dias depois de expulsão no ‘BBB 23’, Cara de Sapato pede desculpas por caso de abuso

Lutador gravou vídeo reconhecendo seu erro, citou a mexicana Dania Mendez e agradeceu os fãs que o apoiaram

Reprodução/ Twitter @caradesapatojr Lutador gravou vídeo nas redes sociais dois dias depois; Guimê fez vídeo na sexta



O lutador de MMA, Antônio ‘Cara de Sapato’, expulso do Big Brother Brasil 23 ao lado de MC Guimê pela acusação de importunação sexual, gravou um vídeo e publicou neste sábado, 18, se desculpando pelo episódio. Na gravação, o lutador explicou que demorou para gravar o vídeo por estar muito abalado. “Eu sempre prezei pelo cuidado e bem-estar de todas as pessoas e, sinceramente, nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa. No momento eu não percebi que podia estar passando dos limites e, pra mim, é um momento de desconstrução”, revelou. Cara de Sapato também pediu desculpas para a mexicana Dania Mendez. “Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas, né, mas acredito que o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração, com a Dania, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude”, completou. Por fim, o lutador ressaltou que está tentando aprender com seus erros e agradeceu quem o apoiou e quem apontou seus erros.