Drake mostra vídeo de mansão inundada em meio a chuvas recordes no Canadá

Drake divulgou um registro na última terça-feira (16), de uma mansão inundada por fortes chuvas. O rapper vive em Toronto, no Canadá, e a cidade tem passado por recordes impressionantes de tempestades. Apesar de não ter mostrado a localizalização exata do imóvel, a revista XXL Mag, especialista em hip-hop, garante que a mansão é realmente do famoso, conhecido como “A Embaixada”. “É melhor isso ser espresso martini”, brincou Drake nos stories do Instagram em uma alusão à bebida feita à base de vodca e café. Um homem tenta segurar a porta do imóvel para impedir que a correnteza entre, mas sem sucesso. Drake chega a filmar os próprios pés, que se mostram submersos, e grava a cena com a vassoura nas mãos. Conforme informações da BBC, o nível de chuvas na cidade canadense chegou a 100 milímetros na terça-feira. O nível superou o recorde diário de 1941. Meteorologistas afirmam que três tempestades atingiram Toronto no dia. Segundo a corporação britânica, as chuvas provocaram queda de energia e inundaram as principais vias da cidade. Estima-se que pelo menos 14 pessoas tiveram de ser resgatadas.

