Caetano Veloso e Maria Bethânia divulgam vídeo de ensaio para show que farão juntos

A reunião dos irmãos em uma turnê não ocorre desde 1978, quando gravaram um disco ao vivo; confira o primeiro registro para a preparação de “Caetano & Bethânia”, que estreia no dia 3/8 no Rio

Fernando Young/ Divulgação 'Caetano&Bethânia' já se consagra como a maior turnê nacional de 2024



Caetano Veloso e Maria Bethânia divulgaram, nesta segunda-feira (15), o primeiro vídeo dos ensaios para a turnê “Caetano & Bethânia”, que eles estreiam no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro. A reunião dos irmãos em uma turnê não ocorre desde 1978, quando eles gravaram um disco juntos e ao vivo. O vídeo publicado nas redes sociais dos artistas faz um questionamento aos fãs: “Os ensaios estão a todo vapor! Faltam 19 dias para a estreia da nossa turnê. Preparados?”. Nas imagens é possível ver Caetano e Bethânia junto a músicos como Lucas Nunes, ex-Bala Desejo, e Pretinho da Serrinha. Os cantores se mostram entusiasmados com o andamento dos trabalhos. É possível ouvir Caetano dizer: “Amei”. Bethânia, então, responde: “Eu também. Gostei muito”.

No entanto, para manter o suspense em relação ao repertório escolhido por eles, o vídeo traz apenas uma música instrumental, sem dar qualquer pista sobre o setlist escolhido. Recentemente, os perfis de Caetano e Bethânia nas redes sociais publicaram uma pergunta sobre quais músicas os fãs gostariam que estivesse na turnê. As sugestões foram bem diversas e incluíram canções como “Tudo de Novo”, “Carcará”, “Tigresa”, “Um Índio” e “Leãozinho”.

Veja as datas dos shows da turnê:

Rio de Janeiro – 3 e 4 de agosto

Belo Horizonte – 7 de setembro

Curitiba – 21 de setembro

Belém – 28 de setembro

Porto Alegre – 12 de outubro

Recife – 25 e 26 de outubro

Brasília – 9 de novembro

Fortaleza – 16 de novembro

São Paulo – 14, 15 e 18 de dezembro

