Dudu Camargo é condenado a pagar R$ 30 mil de indenização a Simony; entenda

Cantora processou o apresentador pelas atitudes que ele teve durante uma entrevista ao vivo na RedeTV!

Reprodução/RedeTV! Simony procurou a Justiça após atitudes de Dudu Camargo em programa ao vivo



O apresentador Dudu Camargo foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil à cantora Simony por danos morais. Em fevereiro de 2020, o contratado do SBT gerou polêmica pela postura que teve ao ser entrevistado pela artista, que comandou ao lado de Nelson Rubens o programa “Bastidores do Carnaval”, na RedeTV!. Durante o bate-papo no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, o apresentador do “Primeiro Impacto” passou a mão no corpo da cantora e a segurou pela cintura. O caso foi visto como importunação sexual e repercutiu nas redes sociais na época. Na ação, na qual a Jovem Pan teve acesso, Simony alegou que o apresentador “agiu de maneira abusiva e excessiva” e ao elogiar sua vestimenta “passou a realizar contato físico de maneira exacerbada”. Ao analisar os fatos, o juiz Fernando de Lima Luiz declarou: “Julgo procedentes os pleitos exordiais, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da parte autora, fixados em R$ 30.000,00, com juros de mora, de 1% ao dano e do evento danoso, e correção monetária, pela tabela prática do TJSP e a partir da fixação”. Simony, que recentemente retomou seu tratamento contra um câncer, não se manifestou nas redes sociais sobre a decisão. Dudu também não.